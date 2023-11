Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.11.2023.

Salzgitter (ots)

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führen ein gemeinsames Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug und Datenhehlerei.

Im genannten Verfahren stehen die Täter im Verdacht, im Zeitraum vom Januar 2023 bis März 2023 zu Unrecht PayBack-Zugangsdaten erlangt, sich Zugriff auf die Nutzerkonten verschafft und die PayBack-Punkte dann in Geschäften bzw. Online eingesetzt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit PayBack ergeben sich nunmehr begründete Hinweise darauf, dass zahlreiche unbekannte Personen durch drei Tatverdächtige geschädigt wurden.

Die ermittelnden Behörden wenden sich ausschließlich per Email an die unbekannten Geschädigten, um deren Identität in Erfahrung zu bringen. Sollten Sie sich hinsichtlich der Integrität dieser Anschreiben unsicher sein, finden Sie auf den sozialen Kanälen unserer Facebook-Seite (Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel) sowie X-Seite (@Polizei_SZ) eine offizielle Pressemeldung zu diesem Mail-Anschreiben.

Alle Geschädigten werden zeitnah per Mail angeschrieben und gebeten, sich ausschließlich über die "Antwortfunktion" der Mail mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen. Ihnen wird anschließend ein Zeugenfragebogen zugesandt, in denen Sie dann einige Fragen zur Tat beantworten müssen. Die Antwort auf diese Mail und die Rücksendung des Zeugenfragebogens gilt gleichzeitig auch als Strafanzeigenerstattung. Sie müssen also dann nicht mehr zur örtlichen Polizeidienststelle gehen und gesondert Strafanzeige erstatten.

