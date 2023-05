Lübeck (ots) - Am 1. Mai 2023 befuhr ein Autofahrer die Georg-Ohm-Straße in Stockelsdorf. Im Verlauf der Straße beabsichtigte der Mann mit seinem Fahrzeug zu wenden. Hierbei übersah er einen von hinten herannahenden Motorradfahrer. Es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Motorradfahrer erlitt so ...

mehr