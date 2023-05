Lübeck (ots) - In Bad Schwartau wurden in der vergangenen Nacht (28.04.2023) zehn Fahrzeuge offenbar mutwillig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Geparkt und abgestellt waren die beschädigten Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate in der Schmiedekoppel, der ...

mehr