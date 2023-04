Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Zehn PKW in Bad Schwartau beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In Bad Schwartau wurden in der vergangenen Nacht (28.04.2023) zehn Fahrzeuge offenbar mutwillig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen und sucht Zeugen.

Geparkt und abgestellt waren die beschädigten Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate in der Schmiedekoppel, der Ahornstraße sowie in der Waldstraße. Die Beamten des Polizeireviers Bad Schwartau stellten an den PKW diverse Lackkratzspuren fest. Diese wurden offenbar durch mutwillige Nutzung eines spitzen Gegenstandes verursacht.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Gesucht werden jetzt Zeugen, denen in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen im erweiterten Bereich der Schmiedekoppel, Ahornstraße oder Waldstraße aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-220750 oder via E-Mail unter BadSchwartau.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell