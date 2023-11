Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.11.2023.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Peine, Theodor-Heuss-Straße, Baustellenbereich, 15.11.2023, 21:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Beamten ergaben, dass zur Tatzeit ein offensichtlich weißer Transporter den Baustellenbereich widerrechtlich befahren habe. Nachdem ein 46-jähriger Verantwortlicher der Baustelle die vier Insassen auf ihr Fehlverhalten ansprechen wollte, wurde er unvermittelt von diesen angegriffen. Die Täter sollen auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben und anschließend mit dem Transporter das Gelände wieder verlassen haben. Der Angestellte habe durch den Angriff Verletzungen am Körper erlitten. Angaben zu den Tätern können aktuell nicht gemacht werden. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen weißen Ford Transit mit dem Stadtkennzeichen "H" für Hannover gehandelt haben. An der Außenseite des Fahrzeuges war ein Firmenlogo angebracht. Der Zeuge könne sich an ein großes "V" erinnern. Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 05171 999-0 um Zeugenhinweise.

Täter erbeuteten hochwertigen Rasenmäher.

Vechelde, Bettmar, An der Eiche, 14.11.2023, 16:00 Uhr-15.11.2023, 10:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in den Innenraum einer Garage des örtlichen Sportplatzes und erbeuteten einen Hand- und einen Aufsitzrasenmäher. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 5.500 Euro.

Täter erbeuteten Bargeld aus mehreren Zigarettenautomaten.

Peine, Hagenstraße, 14.11.2023, 09:30 Uhr.

Peine, Stederdorf, Hesebergweg, 14.11.2023, 18:00 Uhr-15.11.2023, 08:30 Uhr.

Peine, Gunzelinstraße, 14.11.2023, 18:00 Uhr-15.11.2023, 08:30 Uhr.

Peine, Am Bauhof, 14.11.2023, 18:00 Uhr-15.11.2023, 08:30 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich in mindestens vier bekannt gewordenen Fällen den gewaltsamen Zugang zum Bar- und Münzgeldfach der Automaten und erbeuteten im Tatverlauf Bargeld. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Peine, Dungelbeck, Neuer Weg, 15.11.2023, 17:15-19:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf eine Terassentür in das Wohnhaus der Familie ein und verursachte hierbei einen Schaden von mindestens 500 Euro. Aktuell können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 05171 999-0 um Zeugenhinweise.

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hohenhameln, Marktstraße, 15.11.2023, 18:30 Uhr.

Die 70-jährige Fahrerin eines Pkw stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und wurde von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten wurde der Frau ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein der Frau sicher.

Sattelzug kippte auf die Seite.

Vechelde, Grüne Allee, 15.11.2023, 13:45 Uhr.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Grüne Allee in Richtung Köchingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Sattelzug leicht von der Fahrbahn ab. Trotz offensichtlichen Gegenlenkens des Fahrers geriet das Fahrzeug in den Graben und kippte hier zur Seite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

