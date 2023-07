Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 22-Jährige verursacht mit über 1,1 Promille Unfall

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 22-Jährige gegen 05:40 Uhr mit ihrem VW Golf die Sutthauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Elisabethstraße kam die 22-jährige Osnabrückerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Fahrzeugen (1x VW, 1x Ford). An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber gab die 22-jährige Autofahrerin an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,1 Promille festgestellt werden. Es folgte daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen die Osnabrückerin wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell