POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in der Straße "Am Hafen": Radfahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 16:37 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5798227 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Kassel-Unterneustadt: Im Laufe des Nachmittags erreichte die Kasseler Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 76-jährige Radfahrer, der am Mittag bei einem Unfall in der Straße "Am Hafen" schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, leider verstorben ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

