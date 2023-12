Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Traktor gestohlen; Brände; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbruch

Reutlingen (ots)

Traktor gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in Betzingen einen Traktor gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, entwendete der Täter den roten Schlepper der Marke INTER HARV-IHC, der in einem Schuppen an der Wannweiler Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Kennzeichen RT-XT 82 angebracht. Außerdem ließ der Kriminelle aus dem Schuppen einen Holzspalter mitgehen. Zeugenhinweise zum Verbleib des Traktors nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West unter der Telefonnummer 07121/9394-0 entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Feuerwehreinsatz auf Weihnachtsmarkt

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr gekommen, nachdem die Mitteilung über einen Brand einer Verkaufshütte am Weibermarkt eingegangen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Inneren der Hütte zu einer kleineren Verpuffung an einem Heizgerät gekommen war, die durch andere Standbetreiber schnell abgelöscht werden konnte. Der Hüttenbesitzer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Auf Grund des Feuerwehreinsatzes musste der Bereich um die Marienkirche für die Besucher geräumt werden. Der entstandene Schaden an der Hütte beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. (as)

Riederich (RT): In Gegenverkehr geraten

Zur Kollision zweier Autos im Begegnungsverkehr ist es am Donnertagnachmittag auf der B 312 bei Riederich gekommen. Kurz nach 15 Uhr war dort ein 25 Jahre alter Mann mit einem Opel von Stuttgart herkommend unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur, worauf der Opel mit dem entgegenkommenden Ford eines 64-Jährigen zusammenstieß. Dieser hatte noch vergeblich versucht, den Unfall durch ein Ausweichmanöver nach rechts zu verhindern. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 64-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene Opel-Lenker kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Die Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 17.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 25-Jährige vor dem Zusammenstoß eingeschlafen sein könnte, wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. (mr)

Ostfildern (ES): Mit Bierbank zugeschlagen

Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagabend auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park ausgerückt. Kurz nach 18.30 Uhr hatten mehrere Zeugen über Notruf eine dortige Schlägerei gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war es auf dem stark belegten Parkplatz wohl zunächst zwischen zwei Autofahrern zu einem kleineren verbalen Streit gekommen. Ein 53-Jähriger wollte offenbar schlichtend eingreifen und begab sich zu den Fahrzeugen. In diesem Moment setzte einer der Beteiligten im Alter von 21 Jahren seinen Pkw zurück, um in eine freigewordene Parklücke zu fahren. Dabei erfasste er den 53-Jährigen, der dadurch zu Fall kam und augenscheinlich leicht verletzt wurde. In der Folge soll der Gestürzte unter anderem mit einer Bierbank mehrfach auf den Wagen des 21-Jährigen eingeschlagen und diesen dadurch erheblich beschädigt haben. Außerdem soll er im Zuge der Auseinandersetzung eine hinzukommende Zeugin sowie einen weiteren Passanten verletzt haben. Die Frau musste im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (mr)

Neuhausen auf den Fildern (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein Einbrecher im Lauf des Donnerstags aus einem Haus im Schlehenweg entwendet. Zwischen 15 Uhr und 21 Uhr hebelte der unbekannte Täter die Terrassentür auf und durchsuchte die Räume, wo er auf den Schmuck stieß, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (as)

Reichenbach an der Fils (ES): Nach Bremsmanöver gestürzt

Eine 32-jährige Rollerfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Karlstraße leicht verletzt worden. Eine 48-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Fiat auf der Schillerstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie an der dortigen Kreuzung in die Karlstraße ein, worauf die vorfahrtsberechtigte 32-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad abbremsen und ausweichen musste. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (as)

Kirchheim (ES): Funken aus Kamin

Funken aus dem Kamin eines Wohnhauses in der Keplerstraße haben am Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten kurz nach 22 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie die Funken bemerkt hatten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an und konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Zu dem leichten Funkenflug war es offenbar aufgrund des Betriebs eines Holzofens gekommen. Die Gefahr eines Brandes konnte ausgeschlossen werden. Die Bewohner, die zuvor ihren Wohnungen verlassen hatten, konnten anschließend wieder zurückkehren. Der Rettungsdienst war vorsichtshalber mit zwei Fahrzeugen und vier Helfern vor Ort. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Donnerstagmittag ist ein 76-jähriger Radfahrer in der Ruth-Marx-Straße gestürzt und hat sich hierbei eine Kopfverletzung zugezogen. Nach derzeitigem Stand war der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, kurz nach 12.30 Uhr alleinbeteiligt gestürzt. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (as)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Bodelshausen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Ford kurz vor sieben Uhr die Marc-Cain-Allee in Richtung Dörnlestraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 55 Jahre alten BMW-Lenkers, der auf der Dörnlestraße unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzten sich sowohl die beiden 19 Jahre alten Insassen im Ford als auch der BMW-Lenker nach ersten Erkenntnissen leicht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. (rd)

Bitz (ZAK): Fußgänger erfasst und leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist es am frühen Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, in der Rainstraße in Bitz gekommen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Mokka befuhr zunächst die Rainstraße und wollte nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen. Vermutlich auf Grund der Witterung und Dunkelheit übersah er den, zu dieser Zeit mit seinem Hund auf dem Gehweg laufenden, 73-jährigen Fußgänger. Dieser wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (as)

Balingen (ZAK): Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr

Weil ein 70-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht beachtet hat, ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Unfall in der Eckenfelderstraße gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine 59-Jährige mit ihrem Audi im Kreisverkehr, als der 70-Jährige von der Eckenfelderstraße aus in den Kreisel einfuhr und mit dem Wagen der 59-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Audi-Fahrerin leicht und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 11.000 Euro. (as)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell