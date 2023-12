Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mit Pistole bedroht und beraubt; Mittels Messenger-Dienst betrogen; Fahrzeugbrand; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Nach Verkehrsunfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 28. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 49-jährige Mazda-Lenkerin kurz nach 16 Uhr an der Auffahrt Reutlingen-Zentrum auf die B 28 in Richtung Tübingen auf. Unmittelbar vor der Ausfahrt Betzingen setzte ein seither dahinterfahrender blauer BMW Mini zum Überholen an. Danach wechselte der Mini derart dicht vor dem Mazda von der linken Spur direkt auf die Ausfahrt nach Betzingen, dass die 49-Jährige zur Verhinderung einer Kollision stark abbremsen musste. In der Folge geriet der Mazda ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken. Von dort wurde er abgewiesen, ehe er an den rechtsseitigen Schutzplanken zum Stehen kam. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mini war es nicht gekommen. Der noch unbekannte Lenker des Mini setzte seine Fahrt fort. Beim Unfall erlitt die 49-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Schaden am Mazda, der später abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf schätzungsweise 8.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den blauen Mini bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Pistole bedroht und beraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen Unbekannten, der am Mittwochabend in der Ganghoferstraße drei Heranwachsende mit einer Waffe bedroht und sie beraubt haben soll. Die drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren hielten sich gegen 21.30 Uhr auf einer Parkbank im Bereich eines dortigen Kindergartens auf, als der Unbekannte zunächst an ihnen vorbeigegangen sein soll. Anschließend soll dieser maskiert zurückgekehrt sein und die drei Geschädigten mit einer Pistole bedroht haben. Zudem soll er einen der Männer geschlagen und in der Folge zwei Rücksäcke sowie ein Tablet an sich genommen haben. Dem Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die drei Geschädigten blieben augenscheinlich unverletzt. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß und von muskulöser Statur beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Maskierung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333, zu melden. (rd)

Römerstein (RT): Von Fahrbahn abgekommen und Böschung hinuntergestürzt

Mutmaßlich infolge seines Alkoholkonsums ist ein Autofahrer am Mittwochabend in der Straße Unter Lau von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall verursacht. Der 18-jährige VW-Lenker fuhr gegen 23.15 Uhr ortsauswärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterstürzte und nach einem Überschlag dort schließlich stehen blieb. Da im Zuge der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von beinahe zwei Promille. Neben einer Blutentnahme musste der derzeitigen Erkenntnissen nach leichtverletzte Fahrer daraufhin auch noch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (jp)

Nürtingen (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein abgeben musste ein 47 Jahre alte Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in der Nürtinger Straße. Der Mann war gegen 0.45 Uhr mit seinem VW in Richtung Neckartenzlingen unterwegs, als er zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr, dann eine Ampel streifte und nach der Kollision mit einem Verkehrsschild letztlich zum Stehen kam. Ein 19-jähriger Beifahrer verletzte sich derzeitigen Erkenntnissen nach leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein bei dem 47-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der VW war in Folge der Kollisionen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beschädigte Ampel wurde durch die ebenfalls vor Ort befindliche Feuerwehr entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (jp)

Neuffen (ES): Mittels Messenger-Dienst betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Neuffen ist am Mittwoch von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Sie erhielt eine SMS von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihr vermeintliches Kind ausgab. In der Folge chattete sie mit dem selbsternannten Kind über WhatsApp. Dabei wurde die die Frau um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten. Im Glauben, dass es sich beim Absender um ihr wirkliches Kind handeln würde, transferierte die Frau das geforderte Geld von ihrem Konto. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Forderungen nach Geldüberweisungen über SMS, WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Auf Grund eines Fahrzeugbrandes ist es am Mittwochabend, gegen 18.35 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Humboldtstraße gekommen, nachdem dort die Rauchmeldeanlage eines Gebäudes Alarm ausgelöst hatte. Die Rettungskräfte konnten in der Tiefgarage eine starke Rauchentwicklung und einen brennenden Pkw Lada feststellen. Dieser war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort, kam jedoch glücklicherweise nicht zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (as)

Aichtal-Grötzingen (ES): Einbrecher am Werk

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.45 Uhr in eine Wohnung in der Otto-Schuster-Straße eingebrochen. Hierzu hebelte er ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung, aus der Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Anschließend flüchtete er unerkannt durch die Terrassentür. Die Spurensicherung vor Ort wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. (as)

Ofterdingen (TÜ): Radfahrer leicht verletzt

Augenscheinlich leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag zugezogen. Gegen 16 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit einem Toyota auf dem Nonnenweg unterwegs, als auf Höhe einer Firmenausfahrt hinter einer Hecke hervor ein 23-jähriger Radfahrer offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn fuhr. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der Radler und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. An den Fahrzeugen war offenbar jeweils nur geringerer Schaden entstanden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 415 mit einem derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichtverletzten Autofahrer sucht das Polizeirevier Balingen. Ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Kleinwagens befuhr die Landesstraße gegen 17.30 Uhr in Richtung Bochingen. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes kurz nach Brittheim geriet der Fahrer in den Gegenverkehr, woraufhin ein 23-Jähriger mit seinem Ford aus seiner Sicht nach links ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. Hierbei prallte er gegen eine Böschung, woraufhin sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der mutmaßliche Unfallverursacher mit Balinger Kennzeichen hatte seine Fahrt fortgesetzt und flüchtete von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Ford wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall oder das flüchtende Fahrzeug wahrgenommen haben, werden nun gebeten, sich unter 07433/264-0 zu melden. (jp)

Schömberg (ZAK): Bei Einbruch ertappt (Zeugenaufruf)

Ein zwischen 18 und 20 Jahre alter Einbrecher ist am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus Im Grund ertappt worden und daraufhin geflüchtet. Der Tatverdächtige mit hellem Teint und leichtem Bartwuchs drang gegen 17.25 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein, als er von einem Hausbewohner bemerkt wurde. Hierauf flüchtete der mit einer dunklen Jogginghose, einer dunklen Fleecejacke sowie einer grauen Basecap der New York Yankees bekleidete Mann über die Hauseingangstür in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach bisherigem Sachstand blieb die mitgeführte Umhängetasche des Täters leer. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Einbrecher unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (jp)

