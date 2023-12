Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Schüsse aus Schreckschusswaffe; Verkehrunfall; Einbruch; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Adventskranz in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, zu einem Wohnhaus in die Hülbener Straße ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte dort ein Adventskranz vermutlich aufgrund nicht gelöschter Kerzen Feuer gefangen, worauf ein Rauchmelder Alarm auslöste. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise wenige hundert Euro. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sieht ein 68-Jähriger seit Dienstagnachmittag entgegen. Gegen 15.40 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei eine Person gemeldet, die in der Autenbrunnstraße in Echterdingen mit einer Schusswaffe unterwegs sei und schon mehrmals geschossen habe. Durch Beamte des Polizeireviers Filderstadt, die eine entsprechende Schutzausstattung angelegt hatten, konnte der Mann in einer nahegelegenen Tankstelle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich in der Folge herausstellte, hatte der Mann zuvor auf der Freifläche zwischen Echterdingen und Stetten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben, eigenen Angaben zufolge, um diese zu testen. Eine Erlaubnis zum Führen der Waffe, die von den Einsatzkräften beschlagnahmt wurde, konnte der 68-Jährige nicht vorweisen. (mr)

Ostfildern (ES): Kind bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Sechsjähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Scharnhauser Straße erlitten. Ein 53-Jähriger war mit seinem Mercedes gegen 7.50 Uhr auf der Scharnhauser Straße in Richtung Ortsmitte Ruit unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Otto-Vatter-Straße übersah er offenbar den Jungen, der auf einem dortigen Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Der Sechsjährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Sachschaden war nicht entstanden. (rd)

Plochingen (ES): Brand von Sperrmüll

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend im Pfostenbergweg Sperrmüll in Brand geraten. Kurz vor 20.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrückte, löschte die in Brand geratenen Matratzen und Kartons. Bis auf den angebrannten Sperrmüll war kein weiterer Sachschaden entstanden. (rd)

Filderstadt (ES): Einbruch in Bernhausen

In einen Laden in der Bernhäuser Diepoldstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Der Inhaber alarmierte am Morgen, gegen acht Uhr, die Einsatzkräfte. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte der Unbekannte ein Fenster und gelangte so in den Verkaufsraum. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Dielen in Brand geraten

Zum Brand auf einer Dachterrasse sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Tübinger Südstadt ausgerückt. Gegen 22.50 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn Rauch aus dem dritten Obergeschoss eines Geschäftshauses in der Hechinger Straße hatten aufsteigen sehen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der Dachterrasse des noch in der Bauphase befindlichen Stockwerks etwa zwei Quadratmeter Dielenboden aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren, wodurch auch ein angrenzendes Fenster in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte kein Gebäudeschaden entstanden sein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Arbeitsunfall in Ebingen

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 27-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in einem Unternehmen in der Straße Unter dem Malesfelsen erlitten. Der Mann wurde gegen 16 Uhr mit dem Arm in einem Förderband eingeklemmt und musste von Arbeitskollegen befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

