POL-RT: Raub; Vor Kind entblößt; Zimmerbrand; Wohnungseinbruch; Brandstiftung; Verkehrsunfälle

Bauchtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, das sich am Montag, kurz nach Mitternacht, am Bahnhof ereignet haben soll. Gegen 0.20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger eigenen Angaben zufolge mit dem Zug (RB 22841) in Richtung Tübingen, als in Metzingen-Neuhausen ein Unbekannter zustieg. Am Bahnhof Reutlingen stieg dieser zusammen mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Begleiter offenbar kurz aus, um unmittelbar danach wieder zum 25-Jährigen zurückzukehren. Anschließend entriss der Unbekannte dem 25-Jährigen trotz längerer Gegenwehr die Bauchtasche, in der sich Bargeld und Wertgegenstände befanden, und flüchtete damit zusammen mit seinem Begleiter zu Fuß. Der Geschädigte setzte wohl noch zur Verfolgung an, stürzte jedoch beim Verlassen des Zugs und verletzte sich hierbei augenscheinlich leicht. Der unbekannte Täter ist circa 17 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er sprach Hochdeutsch mit ausländischem Akzent und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter oder dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Vor Kind entblößt (Zeugenaufruf)

Die Polizei fahndet nach einem etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, der sich am Montagmittag im Bereich der Hegelstraße vor einem zehnjährigen Mädchen entblößt hat. Das Kind war gegen 13.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als es von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser zog seine Hose herunter und entblößte sein Glied, ohne weitere Handlungen vorzunehmen. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, dunkelbraune Haare, dunkler Teint und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (pb)

Eningen unter Achalm (RT): Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Am Kappelbach sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen ausgerückt. Dort war kurz vor acht Uhr, nach ersten Ermittlungen möglicherweise infolge des unsachgemäßen Betriebs eines Heizlüfters, im Zimmer einer 20-jährigen Bewohnerin im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an und setzte die ersten Löscharbeiten der Unterkunftsmitarbeiter fort. Die 20-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Lediglich das betroffene Zimmer blieb unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Pfullingen (RT): In Wohngebäude eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Burkhardt-Straße ist im Lauf des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und elf Uhr verschaffte sich der Unbekannte vermutlich über die Haustür Zutritt zum Gebäude. Anschließend brach er die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung auf und suchte darin nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (rd)

Neuhausen (ES): Fußgänger auf Zebrastreifen von Pkw erfasst

Zwei Fußgänger sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 75-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Opel von der Esslinger Straße aus nach rechts in die Bahnhofstraße abgebogen. Am unmittelbar darauffolgenden Fußgängerüberweg übersah sie den von links querenden 31-Jährigen, der mit einem sieben Jahre alten Jungen unterwegs war. Beide Fußgänger wurden vom Pkw touchiert und stürzten in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 400 Euro. (rd)

Reichenbach (ES): Brandlegung an Schule (Zeugenaufruf)

An einer Schule in der Schulstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, offenbar mutwillig ein Brand gelegt worden. Ein Unbekannter entzündete an einem bodentiefen Fenster Gegenstände, wodurch der Rahmen sowie die Glasscheibe beschädigt wurden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. In jüngster Vergangenheit war es im Bereich um die Neuwiesenstraße zu mehreren Brandstiftungsdelikten gekommen (siehe Pressemitteilung vom 27.11.2023 / 11.47 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5658686). Zeugen werden weiterhin gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (mr)

Dautmergen (ZAK): Gegen geparkten Pkw gekracht

Ein Leichtverletzter und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Dormettinger Straße ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem VW Passat auf der Dormettinger Straße ortsauswärts unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten BMW X3 und krachte diesem nahezu ungebremst ins Heck. Durch die auslösenden Airbags im VW erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ein auf der Rückbank ordnungsgemäß gesichertes zwei Jahre altes Kind blieb unverletzt. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

