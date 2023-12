POL-RT: Zigarettenautomaten aufgebrochen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Bauchtasche geraubt (Zeugenaufruf) Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, das sich am Montag, kurz nach Mitternacht, am Bahnhof ereignet haben soll. Gegen 0.20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger eigenen Angaben zufolge mit dem Zug (RB 22841) in Richtung Tübingen, als in Metzingen-Neuhausen ...

