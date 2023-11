Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Überholvorgang fordert drei Verletzte

Marienheide Müllenbach (ots)

Heute Morgen (25.11.2023) gegen 09:45 Uhr ereignete sich auf der L306 in Marienheide zwischen Holzwipper und Müllenbach in Höhe der Haltestelle Forsthaus ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit drei verletzten Personen. Der 48 jährige BMW Mini Fahrer aus Kierspe befuhr die L306 aus Fahrtrichtung Meinerzhagen in Richtung Marienheide. Eine vor ihm in die gleiche Richtung fahrende, 56 jährige Mercedes AMG Fahrerin aus Wiehl, beabsichtigte nach links auf einen Weg nach Gervershagen abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte der Mini-Fahrer den Mercedes, so dass die Auto zusammen stießen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr barg den 15 jährigen Beifahrer, der in dem BMW im Straßengraben eingeklemmt war. Der Rettungsdienst lieferte die beiden schwer verletzten BMW Insassen und die leicht verletzte Unfallgegnerin in umliegende Krankenhäuser ein. Die Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Polizei sperrte die L306 für die Dauer der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell