Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei couragierte Zeugen helfen 60-Jähriger und stellen Handtaschendieb in Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Einen bemerkenswerten Fall von Hilfsbereitschaft erfuhr am gestrigen Montagmittag eine 60 Jahre alte Frau aus Kassel, als ein Unbekannter ihr gegen 11:50 Uhr am Ständeplatz die Handtasche entriss. In einem nahegelegenen Friseurladen waren zwei Männer aus Kassel im Alter von 26 und 32 Jahren darauf aufmerksam geworden, dass das Opfer dem Täter noch einige Meter hinterherjagte. Sie zögerten nicht und sprachen die 60-Jährige an, die ihnen sogleich von dem dreisten Entreißediebstahl durch den unbekannten Täter berichtete. Sofort nahmen die beiden Helfer die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf. Zwei weitere Zeugen konnten nützliche Hinweise zu dessen Fluchtrichtung geben und schilderten zudem, dass der Täter die gestohlene Tasche unter seinem Oberteil versteckt habe. Der 26-Jährige und der 32-Jährige konnten den mutmaßlichen Täter schließlich in der Straße "Wolfsschlucht" ausfindig machen, wo dieser sich noch in einem Hauseingang zu verstecken versuchte. Sie hielten den Mann fest und brachten ihn zum nahegelegenen Polizeiladen.

Dort konnte die Kasseler Polizei die Handtasche bei dem festgenommenen 41-Jährigen auffinden und sie dem Opfer, der inzwischen ebenfalls am Polizeiladen eingetroffenen 60-Jährigen, wieder aushändigen. Dank des beherzten Einschreitens der beiden Helfer war der Inhalt der Tasche noch vollständig. Der in Kassel wohnenden 41-jährige Tatverdächtige räumte gegenüber den Polizisten vor Ort sogar ein, er habe wegen seiner Drogensucht die Wertsachen aus der Tasche nehmen und den Rest dann wegwerfen wollen. Gegen ihn wird nun wegen des Entreißediebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell