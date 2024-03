Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Sonntag findet die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück statt. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:30 Uhr. Der Veranstalter rechnet mit dem Besuch von bis zu 40.000 Zuschauern. Aufgrund eines geplanten Fanmarsches der Heimfans durch die Innenstadt wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen. Daher empfehlen wir allen Fußballfans, ausreichend Zeit für die Anreise und mögliche Verzögerungen einzuplanen, um trotzdem pünktlich ins Stadion zu kommen.

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und Abreise, zum Park-and-Ride Verkehr und den zur Sicherheit erforderlichen Maßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt. Dennoch hier einige wichtigen Infos:

- Rund um den Betzenberg kann es zeitweise zu Straßensperrungen kommen. Auch der Elf-Freunde-Kreisel und ein Teil des Fußgängerverkehrs werden davon betroffen sein, um der Vielzahl an Fans eine reibungslose Querung des Kreisels zu ermöglichen sowie rivalisierende Fangruppen voneinander zu trennen. Heimfans wird daher empfohlen, den Fußweg durch die Kantstraße zu nutzen. Insbesondere nach dem Spiel gelangen sie so schneller zum Hauptbahnhof und können somit die Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels umgehen. Das Stadion liegt in einem Wohngebiet mit nur wenigen Zu- und Abfahrtswegen. Um die Sicherheit aller Fans, Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, lassen sich Straßensperrungen leider nicht vermeiden. - Für die An-und Abreise setzt die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge ein. Die veröffentlichte Fahrplanauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden. - Gästefans, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen den Messeplatz in Kaiserslautern anzusteuern. Von dort sind es wenige Gehminuten bis zum Stadion. Die Polizei empfiehlt Heimfans den Park-and-Ride-Verkehr ab dem Parkplatz Schweinsdell. Bitte fahren Sie nicht auf den Betzenberg, dort ist kaum Parkraum vorhanden. Die wenigen Parkmöglichkeiten sollten Anwohnern vorbehalten sein. - Die Bundespolizei wird den Bahnverkehr mit einem Hubschrauber überwachen.

Bundes- und Landespolizei stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |erf

