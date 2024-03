POL-PPWP: Auseinandersetzung in einer Gaststätte eskaliert

Kaiserslautern (ots) - In der Berliner Straße ist am Dienstag eine Autofahrerin in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Ohne Anzuhalten fuhr die Verantwortliche weiter. Die Polizei machte die mutmaßliche Unfallverursacherin ausfindig. Warum sie in den Gegenverkehr fuhr, ist aktuell nicht geklärt. Die Beamten ermitteln gegen die 80-Jährige wegen ...

mehr