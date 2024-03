Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Unfälle verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

In der Berliner Straße ist am Dienstag eine Autofahrerin in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Ohne Anzuhalten fuhr die Verantwortliche weiter. Die Polizei machte die mutmaßliche Unfallverursacherin ausfindig. Warum sie in den Gegenverkehr fuhr, ist aktuell nicht geklärt. Die Beamten ermitteln gegen die 80-Jährige wegen des Verdachts der Unfallflucht. Sie beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Wie sich herausstellte dürfte die Seniorin für einen weiteren Unfall verantwortlich sein. In der Burgstraße verursachte sie einen Auffahrunfall. Die Ermittlungen dauern an. |erf

