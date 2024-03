Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leerstehende Wohnung aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagmorgen ein Einbruch in eine Wohnung im St.-Quentin-Ring gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und brachen dort die Eingangstür zu einer unbewohnten Wohnung auf. Da aus dem Inneren der Wohneinheit augenscheinlich nichts fehlte, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Langfinger die Innenräume nicht betreten haben. Weitere Ermittlungen hierzu sowie zu dem genauen Tatzeitraum dauern an. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

