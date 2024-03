Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ruhestörung führt zu Drogenfund

Kaiserslautern (ots)

Das Ordnungsamt wurde am Montagvormittag in die Slevogtstraße gerufen. Grund hierfür war eine Meldung aus der Nachbarschaft, dass aus der besagten Wohnung ruhestörender Lärm zu hören sei. Als den städtischen Mitarbeitern von dem Störenfried die Tür geöffnet wurde, konnten sie den typischen Cannabisgeruch wahrnehmen, weswegen eine Streife der Polizei hinzugerufen wurde. In der Wohnung fanden die Beamten schließlich eine bräunlich feste Substanz, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Der 17-jährige Mann muss sich jetzt wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell