POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Marklohe (ots) - (chb) Am 23.11.2023 zwischen 10:00 und 10:45 Uhr touchiert ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der Arztpraxis Katerji einen dort geparkten weißen Opel Cascada. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hoya oder Marklohe zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat ...

mehr