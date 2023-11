Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Vollbrand eines Einfamilienhauses mit einer verstorbenen Person

Nienburg (ots)

(Thi) Am 26.11.2023, gegen 02:49 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer ein brennendes Haus an der Hauptstraße in Algestorf.

Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand das betroffene Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine tote männliche Person geborgen werden, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht identifiziert werden konnte.

Die Arbeiten der Feuerwehr waren gegen 9:35 Uhr beendet. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Durch den Brand wurde mindestens ein weiteres Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Hinweise auf die Brandursache liegen zur Zeit noch nicht vor.

Das Haus wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

