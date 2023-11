POL-STH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Stadthagen (ots) - (bae)Am 24.11.2023 war ein 65-jähriger Nienstädter in einem Lebensmittelmarkt an der Breslauer Straße einkaufen. Als er an der Kasse bezahlen wollte bemerkte er, dass ihm jemand sein Portemonnaie aus der rechten Gesäßtasche gestohlen hatte. In diesem befanden sich neben Bargeld in Höhe von ca. 210 Euro auch diverse Ausweise und Kreditkarten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Wertgegenstände immer in Innentaschen aufzubewahren. ...

