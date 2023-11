Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Kurioser "Unfall"

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.11.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in Stadthagen zu einem kuriosen "Unfall". Durch eine 53-jährige Stadthägerin wurde beim boßeln versehentlich ein geparkter Pkw BMW in der Landsbergstraße beschädigt. Aufgrund einer Unebenheit sprang die Kugel gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw. Da die Halterin am Freitag nicht vor Ort war, meldet sich die Verursacherin am Samstag ordnungsgemäß bei der Polizei. Ihre Daten wurde festgestellt, die Schadenregulierung erfolgt über die Versicherung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell