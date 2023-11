Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch im Bremerhavener Fischereihafen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

In Firmengebäude im Bremerhavener Fischereihafen eingebrochen sind noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 27. Oktober, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 1. November, 6.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Betriebsgelände an der Straße Kühlhauskai. Hier brachen die Täter dann in verschiedene Lagerräume ein und entwendeten Werkzeug, Kabelwaren, Baumaterialien sowie zwei Schiffsschrauben. Ebenfalls wurde ein Kfz-Anhänger mit offener Ladefläche vom Gelände gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Straße Kühlhauskai gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell