POL-PPWP: Erster rein elektrischer Streifenwagen im Einsatz

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Am Montag, 4. März, kam es im Stadtgebiet sowie in Sembach zu zwei weiteren Verkehrsunfallfluchten. Im Zeitraum zwischen 9:30 und etwa 12 Uhr parkte ein 74-Jähriger in der Straße "Unter den 30 Morgen" seinen Dacia Duster ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er gegen Mittag wieder zu seinem Wagen zurückkam, war sein Auto an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der ...

mehr