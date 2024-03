Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in alte Gießerei

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es in der Donnersbergstraße zu einem Einbruchdiebstahl in einer leerstehenden Gießerei. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 1. März, 14:30 Uhr, und Montag, 4. März, 5 Uhr, Zutritt in das Gebäude. In einer Halle entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln. Anschließend brachen sie zahlreiche Spinde, Schränke und Schubladen auf. Da das Gebäude seit Oktober 2022 nicht mehr genutzt wird, ist unklar, ob sich in den Schränken noch Gegenstände befanden. Im Werkstattbereich des Anwesens öffneten die Täter gewaltsam eine verschlossene Holztür und einen Schrank. Hier stahlen sie mehrere Baumaschinen. Mit einer Schubkarre brachten sie die Beute zu ihrem Fluchtfahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um keinen gewöhnlichen Pkw, in dem die Täter das Diebesgut verstauten und anschließend flüchteten, da sich der Wagen festgefahren und Spuren hinterlassen hatte. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cla

