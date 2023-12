Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231220.1 Kiel: Diebesgut bei Sprayern sichergestellt

Kiel (ots)

Die Polizei nahm Dienstagabend zwei Sprayer fest, die zuvor zahlreiche Hauswände im Stadtteil Südfriedhof besprüht haben sollen. Bei den Männern stellten die Beamten zudem dutzende gestohlene Gegenstände sicher.

Gegen 21:30 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie zwei Männer beobachtet hatte, wie sie eine Hauswand in der Harmsstraße besprühten. Polizisten des 3. Reviers trafen wenig später an der Einmündung Papenkamp / Winterbeker Weg auf zwei Personen, auf die die Beschreibung zutraf und nahmen sie vorläufig fest.

Bei den beiden Männern im Alter von 34 und 35 Jahren, die frische Farbanhaftungen an den Händen aufwiesen, stellten sie insgesamt 32 Stifte und Sprühdosen als Beweismittel sicher. Darüber hinaus trugen die Tatverdächtigen prall gefüllte Einkaufstaschen mit sich, in denen sich rund 30 Gegenstände, darunter Spiel- und Haushaltswaren, Hygieneartikel sowie Kleidung, befanden. Die Beamten ermittelten, dass diese zuvor in einem Drogeriemarkt sowie einem Non-Food-Geschäft in Elmschenhagen gestohlen wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die beiden in Verdacht, am gestrigen Abend an zwölf Orten in der Harmsstraße, der Hasselmannstraße, der Jeßstraße und dem Papenkamp ihre Tags hinterlassen zu haben. Sie kamen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung müssen sie sich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

Matthias Arends

