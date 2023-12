Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231218.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14.12.2023) kam es in Kiel zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein Mann zu Tode kam. Die Polizei nahm die Tatverdächtige vor Ort fest. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am 14.12.2023 gegen 03:45 Uhr gerieten ein 33-jähriger Mann und seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin in der Preetzer Straße in Kiel in eine Auseinandersetzung. Der Mann wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste während der Fahrt ins Krankenhaus reanimiert werden. Er verstarb im Laufe des Vormittages trotz einer Notoperation an den Verletzungen. Die Tatverdächtige konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Haftbefehl, da ein dringender Tatverdacht wegen einer möglichen Notwehrhandlung nicht vorlag. Daher wurde die Tatverdächtige nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 1 der Kieler Bezirkskriminalinspektion hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft befinden sich im Anfangsstadium, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei weitere Angaben gemacht werden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

