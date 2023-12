Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231122.4 Preetz: Verkehrskontrollen in Preetz

Preetz (ots)

Am Mittwoch fanden an verschiedenen Orten im Preetzer Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende und Fahrende mit Elektrokleinstfahrzeugen statt.

Zwischen 07:15 Uhr und 13:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Plön gemeinsam mit Kräften des Polizeibezirksreviers Kiel an den drei Kontrollorten Friedrich-Schiller-Gymnasium, der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und am Preetzer Marktplatz insgesamt 77 Verkehrsteilnehmer.

Gegen 13 Verkehrsteilnehmer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Überprüfung der Verkehrssicherheit der Fahrräder, insbesondere im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit und einer entsprechenden Beleuchtungseinrichtung an den Rädern. Zudem war die ordnungsgemäße Fahrbahnbenutzung ein Kontrollschwerpunkt. Es fielen vor allem Fahrräder auf, dessen Beleuchtungseinrichtungen defekt bzw. unzureichend waren. Darüber hinaus wurden vermehrt fahrende Radfahrer in der Fußgängerzone am Marktplatz festgestellt, in der das Radfahren zu Zeiten des Marktes nicht erlaubt ist. Zudem gab es mehrere E-Scooter-Fahrer, die ordnungswidrig den Gehweg befuhren.

Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, bewerteten die Kontrolle positiv und zeigten sich erfreut über die polizeiliche Präsenz.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell