Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231215.2 Tröndel: Festnahme nach versuchten Wohnungseinbrüchen

Tröndel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Dienstagnacht kam es im Bereich Tröndel zu versuchten Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnten Beamte der Polizeistation Lütjenburg den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember zeigten Geschädigte zwei versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser und drei Diebstähle aus unverschlossenen Autos an. Bereits in der Nacht zuvor ist es im Bereich Schönberg zu gleichgelagerten Taten gekommen.

Am 13.12.2023 erhielten Beamte der Polizeistation Lütjenburg durch aufmerksame Bürger einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des möglichen Täters. Dieser sei bei einer Tat von einem Geschädigten gesehen worden. Polizeiliche Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einem Einfamilienhaus in Tröndel. Mit der Unterstützung von weiteren Polizeikräften aus dem Plöner Bereich konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Mögliche Tatmittel, bei den Taten getragene Kleidung und eventuelles Stehlgut wurden beschlagnahmt. Polizisten verbrachten den Mann in das Polizeigewahrsam Kiel.

Nach der Vorführung des 33-Jährigen am 14.12.2023 beim Amtsgericht Plön, erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Tatverdächtige wird sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen. Die Kriminalpolizeistelle Plön führt die weiteren Ermittlungen.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Kai Teichmann / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell