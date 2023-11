POL-NK: Zeugenaufruf nach Pkw Diebstahl mit anschließendem Unfallgeschehen

Neunkirchen (ots) - In der Zeit vom 19.11.23, 18:30 Uhr bis 20.11.23, 10:40 Uhr kam es in der Langenstrichstraße in Neunkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes Benz B-Klasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Langenstrichstraße 56 abgeparkt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite den Mercedes des Geschädigten, ...

