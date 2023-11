Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

In der Zeit vom 19.11.23, 18:30 Uhr bis 20.11.23, 10:40 Uhr kam es in der Langenstrichstraße in Neunkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes Benz B-Klasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Langenstrichstraße 56 abgeparkt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite den Mercedes des Geschädigten, wodurch an diesem entsprechende Schäden auf der gesamten linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel entstanden. Nach der Kollision flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und den Beteiligten geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neunkirchen.

