Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Mehrere Sachbeschädigungen an Kfz. in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Freitagabend, dem 17.11.2023 kommt es zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Ziehwaldstraße in Neunkirchen zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hierbei schlägt/tritt ein noch unbekannter Täter gegen die Seitenspiegel der Beifahrerseite an insgesamt 6 Fahrzeugen. Alle PKW sind zuvor hintereinander, mit der Beifahrerseite zum Gehweg, abgestellt. Durch die Handlungen des Täters werden 4 der 6 Fahrzeuge beschädigt.

Bei Hinweisen zur Tat oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell