POL-NK: Täterfestnahmen nach Einbruch in Gaststätte

Eppelborn-Wiesbach (ots) - Am gestrigen Samstag, den 28.10.2023, gegen 17:48 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Eppelborn-Wiesbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Außenspiegel eines geparkten PKWs wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich Zeugenangaben zu Folge um einen schwarzen Peugeot Cabrio gehandelt haben. ...

