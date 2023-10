Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ford kommt von Straße ab - Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Vlotho (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag (14.10.), um 21.46 Uhr zufällig einen Verkehrsunfall: Der Zeuge sah einen Ford, der in Richtung Exter auf der Straße Dornberger Heide fuhr. An der Einmündung zum Alten Postweg verlor der Fahrer des Ford in einer Kurve augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und das Auto kam erst im Straßengraben zum Stehen. Sodann flüchteten zwei Personen von dem verunfallten Fahrzeug, sodass der Zeuge die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Beamten trafen an der Unfallstelle zunächst einen 60-jährigen Vlothoer an, der am Auto lehnte und deutliche Anzeigen von Alkoholkonsum zeigte. Der Mann gab an, dass er der Beifahrer in dem Ford gewesen sei. Mit Hilfe eines Diensthundes führten die Beamten im Nahbereich eine Fahndung nach der zweiten, von dem Zeugen beschriebenen Person durch. In der Nähe der Unfallstelle trafen sie sodann auf einen 37-jährigen Herforder, der auf einem Feld lag und sich augenscheinlich vor den Beamten versteckte. Er machte widersprüchliche Angaben dazu, wer das Fahrzeug, dessen Halter er ist, gefahren hat. Beide Männer wurden zur Herforder Wache gebracht, wo Atemalkoholtests durchgeführt wurden und zwei von der Staatsanwaltschaft Bielefeld angeordnete Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde sichergesellt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 60-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, den Beamten gegenüber verbal aggressiv. Der Sachschaden liegt bei rund 11.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Herford übernommen.

