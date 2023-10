Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto landet auf der Seite- Unfall nach Schreckensmoment

Bünde (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag (11.10.) auf der Bremer Straße in Bünde. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Preußisch Oldendorf mit einem VW Transporter die Bremer Straße in Richtung Rödinghausen. In Höhe der Einmündung Nordlandstraße klappte der 30-Jährige wegen blendender Sonne die Sonnenblende herunter. Nach seinen Angaben, viel dabei eine Spinne herunter, so dass der Fahrer sich erschreckte. Durch den Schreckensmoment lenkte er seinen Transporter auf die Gegenfahrbahn. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 36-Jähriger mit seinem VW Amarok. Der Fahrer aus Preußisch Oldendorf war unterwegs in Richtung Hüllhorst. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoß schleuderte der Transporter in den anliegenden Straßengraben und der VW Amarok flog auf die Seite und blieb auf Straße liegen. Glücklicher Weise wurde nur der 30-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bremer Straße für ca. 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell