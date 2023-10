Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr- Ladendieb streift Zeuge mit PKW

Vlotho (ots)

(sls) An der Meyrastraße in Vlotho kam es am Mittwochmittag (11.10.) zunächst zu einem Ladendiebstahl in einem anliegenden Einkaufsmarkt. Durch Ladendetektiv konnte gegen 12.20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person beobachtet werden, wie dieser einen Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln und anderen Produkten voll packte. Den Wagen ließ der Unbekannte zunächst im Bereich der Gemüseabteilung zurück und verließ den Markt. Im Anschluss konnte der Detektiv eine zweite männliche Person beobachten, wie dieser plötzlich den Einkaufswagen nahm und am Kassenbereich vorbei, den Laden damit verließ. Unmittelbar vor der Tür wurde der Tatverdächtige dann angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Polen. Durch einen Zeugen konnte der Mittäter auf dem Parkplatz beobachtet werden, wie dieser mit einem weißen Ford Courier flüchtete. Er fuhr zunächst vom Parkplatz nach links auf die Meyrastraße, wendete nach kurzen Weg wieder, um in Richtung Herforder Straße zu fahren. Der Zeuge versuchte das Fahrzeug mittels Gestik und Winken zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer fuhr jedoch so nah und ohne auszuweichen an dem Zeugen vorbei, dass einer der Reifen den Fuß des Zeugen traf. Dieser wurde dabei verletzt. Der Tatverdächtige setzte sein Fahrt dann in Richtung Exter fort. Er wird beschrieben mit ca. 35-40 Jahre alt, kurze dunkle Haare und mit einer grauen Hose, grauen Pullover und weißen Sneakers bekleidet. Der festgehaltene Mittäter wurde der Polizei übergeben und nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zum flüchtigen Mittäter dauern noch an. Wir bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeug oder Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell