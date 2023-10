Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an VW Golf- Jugendliche flüchten vom Tatort

Enger (ots)

(sls) Am Mittwochabend (11.10.) gegen 22.50 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Schule am Holunderweg durch einen Anwohner darauf aufmerksam gemacht, dass sich vier dunkel gekleidete Jugendliche in Richtung Schule gingen. Da sich in den vergangenen Tagen vermehrt Jugendliche in der Dunkelheit auf dem Schulgelände aufhielten, beabsichtigte der Mitarbeiter mit diesen zu sprechen. Als sich dieser in Richtung Schulgelände bewegte, konnte er vier Personen beobachten, wie diese fluchtartig wegliefen und in einen Pkw im Bereich der dortigen Pflegeschule einstiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatten diese eine Sturmhaube oder Gesichtsbedeckung aufgesetzt, so dass die Gesichter nicht zu erkennen waren. Bei der anschließenden Nachschau im Bereich der Schule konnte der Mitarbeiter feststellen, dass die vier Reifen an seinem schwarzen VW Golf zerstochen wurde. Deutliche Klingeneinstiche waren zu erkennen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den vier Personen oder flüchtendem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell