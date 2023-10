Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter haben es auf Zigaretten abgesehen

Rödinghausen (ots)

(um) In der Nacht zum Sonntag (15.10) brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Bruchstraße ein. Die Einbrecher hebelten an der Eingangstür aus Glas derart brachial herum, dass diese zerbrach. Zusätzlich lösten sie damit gegen 01:31 h einen Alarm aus. Die wenige Minuten später eintreffenden Beamten fanden die Glassplitter im Eingangsbereich und durchsuchten mittels Diensthunden u.a. das Gebäude, da nicht auszuschließen war, dass noch Täter am Tatort im Verkaufsraum waren. Die Fahndungen und Durchsuchungen verliefen negativ. Die Diebe konnten vor der Flucht einen Schrank aufbrechen, der mit Zigaretten gefüllt war. Der Schaden muss noch zusammengetragen werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Zudem wird geprüft, inwiefern Videoaufzeichnungen vorhanden sind. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell