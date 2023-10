Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verstoß gegen Tierschutzgesetz in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz des Fischweihers in Ottweiler zu einem möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Eine männliche Person um die 30 Jahre habe laut Zeugenangaben mehrfach grundlos mit der Faust auf ihren Hund eingeschlagen. Die Person sei in weiblicher Begleitung gewesen. Zusammen habe man sich anschließend mit einem schwarzen 3er BMW von der Örtlichkeit entfernt. Es soll sich um einen größeren Hund mit braunem Fell, ähnlich eines Ridgebacks, gehandelt haben. Hinweise können an die Polizei in Neunkirchen gerichtet werden (Tel. 06821 2030).

