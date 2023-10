Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Geschädigten- und Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Neunkirchen (Saar) (ots)

Am Sonntagabend, dem 15.10.2023, und in der Nacht auf den 16.10.2023, kam es im Bereich Langenstrichstraße/Blumenstraße/Marienstraße in Neunkirchen zu Sachbeschädigungsdelikten an insgesamt acht Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter - vermutlich vier Personen im Jugendalter - traten und schlugen gegen die Außenspiegel geparkter Fahrzeuge im vorgenannten Bereich, sodass diese in unterschiedlichem Ausmaß beschädigt wurden.

Bisher nicht mit der Polizei in Kontakt getretene Betroffene sowie Zeugen der Taten werden daher gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen (06821/2030) in Verbindung zu setzen.

