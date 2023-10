Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Nötigung eines Busfahrers in Schiffweiler

Schiffweiler - OT Landsweiler-Reden (ots)

Am Freitagmittag, dem 13.10.2023 kam es in Landsweiler-Reden gegen 15:30 Uhr zur Nötigung eines Busfahrers. Der 27-jährige Mann befuhr die Redener Straße und musste hierbei an zahlreichen, am Fahrbahnrand parkenden, Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei kam ihm ein 52 Jahre alter Autofahrer entgegen. Aufgrund der Enge zwischen den abgeparkten Fahrzeugen bat der Busfahrer den PKW-Führer nach rechts auf den Gehweg auszuweichen, damit der Busfahrer die Engstelle verlassen könne. Der Autofahrer weigerte sich dagegen allerdings, so dass er ca. 45 Minuten auf der Fahrbahn stehen blieb und der Busfahrer seine Fahrt somit nicht fortsetzen konnte. Im Rahmen dieses Geschehens kam es wohl zu mehreren Beleidigungen seitens des Busfahrers und einzelner Fahrgäste gegen den Autofahrer. Nach Eintreffen der Polizei konnte die Situation schließlich gelöst werden. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Nötigung und Beleidigung, wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell