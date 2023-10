Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neunkirchen-Furpach (ots)

Ein 47-Jähriger aus Neunkirchen befährt mit seinem Pkw der Marke Renault die Limbacher Straße. Der 26-jährige Unfallgegner aus Kirkel steht mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Limbacher Straße, ca. 200m vor der Einmündung zur Ludwigsthaler Straße. Der Unfallverursacher kollidiert aus Unachtsamkeit sowie deutlicher alkoholischer Beeinflussung (knapp über 2 Promille beim Atemalkoholtest) mit dem rechtsseitig stehenden Pkw des Unfallgegners. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden in geschätzter Höhe von 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Der Unfallgegner wird leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Verursacher wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung eingeleitet. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins kann er hiesige Dienststelle verlassen.

