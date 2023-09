POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 16-Jähriger

Landsweiler-Reden (ots) - Am Dienstag, den 19.09.2023 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Landsweiler-Reden in Fahrtrichtung Stennweiler, in Höhe des dortigen Netto-Marktes ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Dabei überholte ein PKW mit Anhänger ein Pedelec-Fahrer und touchierte diesen mit dem Anhänger. Der Pedelec-Fahrer kommt infolgedessen zu Fall und erleidet Schürfwunden an ...

mehr