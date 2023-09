Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ottweiler (ots)

Am Nachmittag des 25.09.2023 ereignete sich gegen 15:08 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Ottweiler. Ersten Informationen zur Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit bestätigten sich die Informationen , der verunfallte Radfahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein und wurde durch die eingetroffenen Rettungskräfte erstversorgt. Erste Feststellungen an der Unfallörtlichkeit ergaben, dass der 54 jährige Fahrradfahrer die Illinger Straße in Ottweiler mit seinem Rennrad aus Richtung Mainzweiler befuhr. Der 23 jährige PKw-Fahrer kreuzte die Illinger Straße von der Blumenstraße in den Maria-Juchaz-Ring und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer von seinem Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in die Winterbergklinik nach Saarbrücken verbracht, wo er am heutigen Morgen verstorben ist. Seitens der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken wurden entsprechende Gutachten zum Unfallgeschehen in Auftrag gegeben. Die Illinger Straße blieb für einen längeren Zeitraum voll gesperrt.

