POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Ottweiler befährt am Freitag, dem 06.10.23, gegen 20:45 Uhr, mit seinem PKW der Marke Toyota, den Hangarder Weg in Ottweiler. Unmittelbar nach der Einmündung Hangarder Weg / Saarbrücker Straße verliert er vermutlich aufgrund alkoholischer und drogenbedingter Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer rechtsseitig gelegenen Hecke. Nach dem Unfall entfernt er sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte aber im weiteren Verlauf durch polizeiliche Maßnahmen im Umfeld angetroffen werden. An der Hecke zu 02, sowie am PKW 01 entstehen Sachschäden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 5300 Euro. Verletzt wird durch den Unfall niemand. Beim Fahrer wird im Rahmen eines Atemalkoholtests ein Wert von 1,68 Promille und bei einem Drogenvortest eine Beeinflussung von Amphetamin festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde er entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrunfallflucht eingeleitet.

