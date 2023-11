Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Trickdiebstahl durch Vortäuschen einer hilflosen Lage

Merchweiler (ots)

Am 10.11.2023 wurden eine 86-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann, in der Sankt-Barbara-Straße in Merchweiler, Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Täterinnen betreten, unter dem Vorwand ukrainische Flüchtlinge zu sein, die Wohnung des Ehepaares und erhalten Bettwäsche und Essen. Im Nachhinein stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck im Wert von ca. 1500 Euro aus der Wohnung entwendet wurde. Die beiden Täterinnen werden folgendermaßen beschrieben:

Täterin 1:

- zwischen 22 und 24 Jahren alt - 160cm - 170 cm groß - Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild - Schwarze, schulterlange Haare - Schmale Statur - europäisches Aussehen - sprach gut Deutsch

Täterin 2:

- Ebenfalls zwischen 22 und 24 Jahren alt - Ca. 160 cm groß - Verwahrlostes Aussehen - Leicht kräftige Statur - Struppige, aschblonde Haare - Europäisches Aussehen - Gebrochenes Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Hinweise zu den Täterinnen bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821-2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell