Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit zwei verletzten Fahrzeuginsassen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein Alleinunfall auf der BAB 8, Höhe Neunkirchen-City, Fahrtrichtung Zweibrücken, mit zwei verletzten Fahrzeuginsassen. Der 26-Jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Subaru und kollidierte schließlich mit der rechtsseitigen Betonleitplanke. Durch die Kollision wurde er quer über die drei Fahrspuren gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Subaru kam schließlich 80m nach der ersten Anstoßstelle auf der linken Fahrspur in Unfallendstellung. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Der 22-Jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, musste aber zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Am PKW entstand Totalschaden. Da sich beim Fahrer Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zur Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr und zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die linke Fahrspur für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet.

