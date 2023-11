Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei Unfallfluchtgeschehen in der Langenstrichstraße

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Zwischen Sonntag Abend, den 19.11.2023, und Montag Morgen, den 20.11.2023, ereignete sich in der Langenstrichstraße in der Neunkircher Innenstadt eine Verkehrsunfallflucht. Dabei war der PKW des Geschädigten am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Langenstrichstraße 56 abgeparkt. Die Straße gabelt sich zuvor vor dem Parkplatz in der unteren Langenstrichstraße. Der Unfallverursacher befährt in Fahrtrichtung Amtsgericht Neunkirchen die rechte Spur und streift dabei mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des Geschädigten. Am PKW des Geschädigten wird der Außenspiegel sowie die Fahrertür und der Kotflügel beschädigt.

Am Montag, den 20.11.2023, wurde eine weitere Verkehrsunfallflucht in der Langenstrichstraße, fast auf gleicher Höhe der zuvor genannten Unfallstelle, aufgenommen. Der beschädigte PKW stand dabei allerdings am gegenüberliegenden Fahrbahnrand.

Der Unfallzeitpunkt wird auf Montag Morgen vermutet, da der vor den Anwesen befindliche Parkplatz der unteren Langenstrichstraße an diesem Morgen teilweise von einem LKW blockiert war und die vorbeifahrenden Fahrzeuge daher sehr eng an den am Fahrbahnrand stehenden PKWs vorbei ausweichen mussten.

