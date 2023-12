Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231214.1 Preetz: Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Preetz (ots)

Montagnachmittag kam es im Einmündungsbereich Wischkamp / Wakendorfer Straße zu einer Unfallflucht zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer soll sich im Anschluss entfernt haben. Gesucht werden nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, der Verursacher selbst oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach jetzigem Ermittlungsstand habe der Fahrradfahrer am Montag gegen 15:00 Uhr die Wakendorfer Straße von der B 76 kommend in Richtung Schwentinestraße auf der linken Seite des dortigen Gehweges befahren. Der Pkw habe am Einmündungsbereich in der Straße Wischkamp gewartet. Dann sei der Fahrradfahrer dem Pkw in die Beifahrerseite gefahren. Der Fahrzeugführer sei daraufhin ausgestiegen und habe sich nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers erkundigt. Dieser habe mitgeteilt unverletzt zu sein und habe anschließend den Unfallort verlassen.

Der 62-jährige Autofahrer beschreibt den Fahrradfahrer als schlanke, männliche Person, zwischen 14 und 15 Jahren alt. Er soll mit einem dunklen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell